Calciomercato Milan, occhi su un giovane talento: i rossoneri studiano il colpaccio. Ecco chi è e le ultime sul suo futuro

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, tra cui Ruhr Nachrichten e Bild, il Milan avrebbe messo nel mirino Paris Brunner in vista della prossima sessione di calciomercato.

L’attaccante del 2006, che recentemente ha vinto il titolo di miglior giocatore al Mondiale Under 17, è finito nel mirino del club rossonero e della Juventus e l’agente sarebbe già in Italia per discutere l’ingaggio del calciatore.