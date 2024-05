Conte Milan, una RIVALE di Serie A ha alzato il pressing! La SITUAZIONE e le ultime sul futuro del tecnico italiano

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il Napoli preme ed ha alzato il pressing per Antonio Conte, nome accostato alla panchina del Milan.

Al momento, la trattativa è in fase avanzata e le parti stanno lavorando in queste ore per raggiungere un accordo definitivo. Il tecnico ex Inter e Juve ha sempre dato massima priorità a un possibile ritorno in Italia soprattutto per una scelta familiare. Inoltre, negli ultimi giorni, il Napoli ha alzato il pressing convinto di poter trovare una quadra sulle cifre.