Calciomercato Milan, dal Belgio assicurano: Tresoldi in pole per l’attacco. La strategia di Tare

Calciomercato Milan, importante novità dal Belgio: Tresoldi del Brugge è uno dei primissimi obiettivi per l’attacco della prossima stagione

Il calciomercato del Milan continua a muoversi sottotraccia ma con estrema decisione, guardando già alle manovre per la sessione estiva 2026. Secondo quanto rimbalza dai media del Belgio, il club rossonero avrebbe messo nel mirino in modo concreto Nicolò Tresoldi, giovane talento offensivo che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze di Tare e Furlani.

Calciomercato Milan: la strategia per l’attacco

L’interesse per il calciatore non è una novità dell’ultima ora, ma una trattativa che ha radici profonde e una volontà chiara da parte del protagonista: