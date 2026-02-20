Calciomercato
Calciomercato Milan, dal Belgio assicurano: Tresoldi in pole per l’attacco. La strategia di Tare
Calciomercato Milan, importante novità dal Belgio: Tresoldi del Brugge è uno dei primissimi obiettivi per l’attacco della prossima stagione
Il calciomercato del Milan continua a muoversi sottotraccia ma con estrema decisione, guardando già alle manovre per la sessione estiva 2026. Secondo quanto rimbalza dai media del Belgio, il club rossonero avrebbe messo nel mirino in modo concreto Nicolò Tresoldi, giovane talento offensivo che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze di Tare e Furlani.
Calciomercato Milan: la strategia per l’attacco
L’interesse per il calciatore non è una novità dell’ultima ora, ma una trattativa che ha radici profonde e una volontà chiara da parte del protagonista:
- Contatti Attivi: Il Milan è in costante dialogo con l’entourage di Tresoldi. I colloqui sono frequenti e mirano a blindare il giocatore prima che si scateni un’asta internazionale.
- Il Volere di Nicolò: Un fattore determinante in questa operazione è la ferma volontà del ragazzo: Tresoldi vuole diventare un giocatore rossonero. Il fascino di San Siro e il progetto tecnico di Allegri hanno convinto il calciatore a mettere il Milan in cima alle proprie preferenze.
- L’Offerta di Gennaio: La serietà del club è dimostrata da un retroscena fondamentale: al giocatore era già stata presentata un’offerta ufficiale durante lo scorso mercato di gennaio. Quella mossa ha creato un vantaggio competitivo che il Milan intende sfruttare per chiudere l’affare in estate.
- Opzione per il “9”: In un reparto che potrebbe vedere cambiamenti importanti (con la suggestione Lewandowski a zero sempre sullo sfondo), Tresoldi rappresenta una delle opzioni principali per la maglia numero 9. Un profilo giovane, di prospettiva, ma già pronto per il salto di qualità.
