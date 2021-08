Calciomercato Milan: ecco chi sono i due candidati per la trequarti

Calciomercato Milan: il ds Paolo Maldini a lavoro per portare in città un trequartista. I nomi dei due candidati

Ancora novità in chiave calciomercato per il Milan. Secondo quanto riportato da Sportmediaset pochi istanti fa, infatti, l’attenzione di Maldini e Massara rimane ancora su un trequartista che faccia fronte all’addio di Calhanoglu.

I soliti due nomi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Ziyech e Vlasic, rispettivamente in forza a Chelsea e CSKA Mosca. Milan a lavoro per mettere a disposizione di mister Pioli, ovviamente, soltanto uno dei due profili, ma l’impostazione dell’operazione rimane per entrambi quella di prestito con diritto di riscatto. O almeno questo è quello a cui puntano i rossoneri.