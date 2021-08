Calciomercato Milan, la situazione trequartisti: spunta un nome nuovo

Calciomercato Milan, la situazione trequartisti: da Faivre, passando per Messias, Corona fino ad arrivare a nome nuovo. Le ultime

Se una cosa è certa, è che il calciomercato del Milan non è per niente chiuso. Dopo l’arrivo di Bakayoko, la società rossonera continua la ricerca di un trequartista da mettere a disposizione di Pioli per ritenere il reparto offensivo defitivamente completo.

Mentre continuano i contatti con il Brest per Romain Faivre, sempre più vicino dopo aver deciso di non partire con la squadra per la trasferta di Strasburgo, si allontana invece il nome di Junior Messias. Intanto sembra che Maldini e Massara abbiano fatto passi in avanti per Corona, ma attualmente nessuna conferma. Nelle ultime ore, invece, si è diffusa la notizia di contatti tra il Milan e l’entourage di Ounas che, seppur ritenuto da Spalletti incedibile, sarebbe il profilo perfetto per completare la scacchiera rossonera.