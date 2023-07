Musah Milan: il Valencia rifiuta la prima offerta rossonera. La situazione e le ultime sul centrocampista statunitense

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, dopo aver raggiunto un accordo con Musah, il Milan sperava di arrivare presto a un’intesa anche con il Valencia.

Ma così non è stato perché il club spagnolo non ha accettato la prima offerta da 15 milioni più 2/3 di bonus del club rossonero. La richiesta, infatti, è di 25 milioni di euro. Inoltre, i rossoneri non vogliono gettare la spugna per Musah e proverà a stabilire un nuovo contatto con il Valencia