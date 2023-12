Calciomercato Milan, può già sfumare la suggestione Traoré: il calciatore ha infatti contratto la malaria ed è indisponibile

Potrebbe già sfumare la pista che porta a Traore per il calciomercato Milan. L’esterno del Bournemouth, ex Sassuolo, poteva essere un’occasione in prestito ma come comunicato ieri dal club inglese il ragazzo ha contratto la malaria.

Potrebbe essere la prossima estate, dunque, l’occasione giusta per dare l’assalto al giocatore.