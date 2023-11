Calciomercato Milan: torna di moda un vecchio pallino per l’attacco?

Il Milan si sta muovendo sul calciomercato per rinforzare tra le varie l’attacco. In tal senso torna di moda un vecchio pallino

Occhi in Liga. Il Milan si sta muovendo sul calciomercato per rinforzare tra le varie l’attacco. In tal senso torna di moda un vecchio pallino:

secondo Calciomercato.it si tratterebbe di Youssef En-Nesyri, protagonista all’ultimo mondiale con il Marocco. Il bomber del Siviglia vale circa 20 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero provare a tirare un po’ il prezzo nei confronti del club andaluso vista l’imminente scadenza del contratto del calciatore africano, che vedrà il suo accordo con la società spagnola terminare nel 2024.