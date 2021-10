Calciomercato Milan: il Torino mischia le carte per Pobega. Il punto

Calciomercato Milan: il Torino si muove per Pobega. I granata vorrebbero cambiare la formula del prestito secco. La posizione dei rossoneri

Buone nuove per quanto riguarda il Calciomercato Milan. L’inizio di stagione da parte di Tommaso Pobega ha convinto l’ambiente granata. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Torino sarebbe talmente soddisfatto del centrocampista che avrebbe già iniziato i discorsi con i rossoneri per cambiare la formula attuale del trasferimento (semplice prestito secco).

Difatti, l’operazione aveva suscitato una certa perplessità in Juric, l’allenatore del Toro, che invece voleva il ragazzo a titolo definitivo. Detto questo, però, il Milan crede in Pobega e per ora non sembra intenzionato a mutare gli accordi, perché Pioli conta di avere un giocatore pronto per il diavolo già dalla prossima stagione. Il giocatore, in questa stagione, ha già ottenuto cinque presenze siglando anche una rete. Ha tutte le carte in regola per ripetere (e magari migliorare) lo score finale della scorsa stagione in Serie A con la maglia dello Spezia, concluso con 20 partite e 6 gol in tutto.