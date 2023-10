Calciomercato Milan: nel mirino un titolarissimo del Dortmund

Il Milan continua a muoversi in ottica futura sul calciomercato. In tal senso nel mirino un titolarissimo del Borussia Dortmund

secondo Calciomercato.it si tratterebbe di Nico Schlotterbeck, difensore centrale classe 1999 che potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato rossonero nel prossimo futuro.

secondo Calciomercato.it si tratterebbe di Nico Schlotterbeck, difensore centrale classe 1999 che potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato rossonero nel prossimo futuro. Il giocatore tedesco, il cui contratto con la squadra della Ruhr scade nel 2027, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed è stato pagato la metà dal Borussia nella scorsa estate.