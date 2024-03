Calciomercato Milan, Furlani scruta il nuovo terzino destro: tutti i NOMI tra presente e futuro. Le ultime sui rossoneri

Il Milan punterà nella prossima sessione di mercato a rinforzare la difesa. Non solo un difensore centrale ma anche un nuovo terzino destro: in quest’ottica Furlani e Moncada stanno scrutando nuovi profili tenendo conto del presente.

Un presente caratterizzato da Calabria, Florenzi e dal giovane Terracciano, acquistato in prospettiva nell’ultima sessione di gennaio. Il calciomercato Milan ha anche sondato, come riportato da calciomercato.com, Ivan Fresneda, finito a gennaio allo Sporting Lisbona. Sarà un’estate decisiva per la gestione dei rossoneri che occupano questo ruolo e la possibilità di accogliere nuovi progili.