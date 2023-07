Taremi Milan: c’è il sì, Furlani prepara l’offerta! Le ultime

Taremi Milan: l’attaccante ha detto sì, Furlani prepara l’offerta! Le ultime. C’è ancora distanza tra i rossoneri e le richieste del Porto

Matteo Moretto di Relevo svela le ultime di calciomercato Milan: il tema è Mehdi Taremi, obiettivo dell’attacco rossonero. La prima offerta del club ha sfiorato i 13 milioni, ma è stata rifiutata.

Asunto Taremi-Milan



▪️La primera oferta de los italianos se acerca a los 13M€. Fue rechazada.



▪️El Oporto pide 25M€.



▪️Habrán otros contactos entre los clubes para acercarse: nada inminente.



▪️El Milan no quiere pagar más de 20M€. El delantero, ya ha dicho que sí.… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 16, 2023

Il Porto chiede 25 milioni, ma Furlani vuole comunque provarci. Ci saranno altri contatti tra i club per avvicinarsi: niente di imminente. Il Milan non vuole pagare più di 20 milioni per l’attaccante, che ha già detto sì.