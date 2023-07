Taremi Milan: si intensificano i contatti, ecco perché piace! Il centravanti è un obiettivo, anche se la conseguenza del suo acquisto c’è

Il Milan intensifica i contatti per Mehdi Taremi. Grazie all’intermediazione di Jorge Mendes, i rossoneri stanno lavorando per il centravanti del Porto, 31 anni iraniano.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per età e prezzo è più lontano dal profilo idea del mercato rossonero: il Porto chiede 20 milioni per il centravanti. Ai rossoneri però piace per la cattiveria e per il peso offensivo che ha: il giocatore di gol ne fa. Il problem rimane però lo stesso: il suo acquisto escluderebbe Chukwueze.