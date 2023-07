Taremi Milan: i rossoneri ci provano, ma c’è questo rischio! Ultime. C’è ancora distanza tra Milan e Porto per la cifra

Al Milan resta un solo slot extracomunitario per il suo mercato. Un solo posto conteso tra due nomi: quello di Taremi del Porto e quello di Chukwueze. Ad ora, l’attaccante iraniano del Porto è in vantaggio.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Milan fa leva sulla volontà del giocatore di sbarcare a Milano e della mediazione di Jorge Mendes, ma non è una trattativa facile. Il Milan vuole stare sotto i 25 milioni, cifra richiesta dal Porto. Non sarà una trattativa facile ma soprattutto non sarà breve.