Calciomercato Milan, Tare pronto a cogliere l’occasione a gennaio: occhi in casa Barcellona, può arrivare lui

Calciomercato Milan, Igli Tare guarda in casa Barcellona per rinforzare la difesa a gennaio: occasione Araujo. Lo scenario

Nonostante il Barcellona si sia portato a quattro lunghezze di vantaggio sul Real Madrid in Spagna, la squadra di Flick non sta vivendo un momento idilliaco, soprattutto in Europa e a causa della situazione complessa di Ronald Araujo. Il difensore uruguaiano, secondo quanto ventilato in Spagna da ‘Cadena COPE’, ha preso una decisione drastica: l’auto-sospensione dalla squadra, che potrebbe addirittura diventare definitiva.

La scelta è maturata dopo la sciocchezza commessa contro il Chelsea, che gli è costata l’espulsione e la successiva sconfitta per 3-0. Evidenti problemi psicologici e di gestione dello stress stanno affliggendo Araujo, tanto che l’impressione è che la situazione sia più seria del previsto e che il giocatore possa non vestire più la maglia blaugrana.

Calciomercato Milan, occasione Araujo

Uno scenario che apre nuovi e interessanti orizzonti per la Serie A e, in particolare, per il Milan. Come riporta Calciomercato.it, il profilo di Araujo, seguito a lungo anche dalla Juventus in passato, potrebbe tornare prepotentemente utile in ottica mercato estivo per i rossoneri.

Il Milan potrebbe dunque approfittare di questa crisi inaspettata per puntare a un difensore di alto livello. Resta da capire, ovviamente, quali saranno le condizioni di uscita dal Barcellona, ma l’eventualità che Araujo dica addio per sempre al club catalano trasforma quella che era solo una suggestione in una pista concretissima per rinforzare la difesa del Diavolo in vista della prossima stagione.