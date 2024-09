Calciomercato Milan, gli SVINCOLATI di LUSSO fanno gola: da Rabiot a Balotelli, la SITUAZIONE

Sono diversi gli svincolati di lusso accostati in questo ultimo periodo anche al calciomercato Milan

Il mercato ufficiale è terminato per il calciomercato Milan come per tutte le altre squadre, ma la caccia agli svincolati è appena iniziata. Molti nomi importanti, tra cui Sergio Ramos, Perisic, Depay, Martial, Keylor Navas e Mario Balotelli, sono ancora senza contratto e potrebbero rappresentare un’opportunità per le squadre di Serie A.

Tra questi, spicca il caso di Adrien Rabiot, che a soli 29 anni, dopo aver rifiutato un’importante offerta di rinnovo dalla Juventus, è il più illustre svincolato a livello internazionale, in attesa di un nuovo progetto. Nonostante le voci sul Milan, il futuro del centrocampista francese rimane incerto.