Calciomercato Milan, decisione a sorpresa: uno di questi due big dirà addio in estate

Calciomercato Milan, decisione a sorpresa: uno di questi due big dirà addio nel corso della prossima estate

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i rossoneri si preparano a una grande cessione in estate per finanziare gli affari in entrata.

Due gli indiziati principali a fare le valigie: non Leao (che pure piace in particolare al PSG), bensì uno tra Maignan e Theo Hernandez (entrambi oggetto del desiderio dello stesso club parigino e del Bayern Monaco nello specifico).