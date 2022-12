Calciomercato Milan, sirene per Leao: offerta importante del Chelsea. Il club inglese vuole strappare il portoghese ai rossoneri

Sirene d’allarme per il mercato rossonero: super offerta del Chelsea per Rafael Leao. Come riporta il Corriere dello Sport, il club inglese è disposto a tutto pur di strapparlo al Milan.

Quindi, la proposta della squadra londinese è una mega offerta di ingaggio e pagare tutto il risarcimento che il giocatore deve allo Sporting Lisbona.