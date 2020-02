Calciomercato Milan, si lavora per Under ma dipenderà da diversi fattori

Il calciomercato invernale è appena terminato ma il Milan continuano a lavorare sotto traccia per giugno: Under obiettivo concreto

Il calciomercato del Milan non si è fermato al 31 gennaio, ma i dirigenti rossoneri stanno già pianificando gli obiettivi e i colpi da portare a Milan a giugno-luglio per la sessione estiva.

Under obiettivo numero uno per la fascia destra

Come riportato da SkySport ieri sera i rossoneri, nonostante il corteggiamento invernale e la non riuscita dell’operazione, starebbe pensando seriamente a Under della Roma per la fascia destra, qualora poi la clausola di riscatto di Suso al Siviglia venisse rispettata.

Dipenderà molto da diversi fattori: allenatore, dirigenza e Suso

L’arrivo del turco al Milan non sarà comunque facile poiché molto dipenderà da chi siederà sulla panchina rossonera. Pioli sta lavorando molto bene col 4-4-2 e Under ricoprirebbe il ruolo vacante di Suso che si è dimostrato inadatto in quel modulo. Dirigenza e allenatore non vivono sogni tranquilli e ogni giorno si parla sempre di eventuali compratori (es. Arnault) e nuovi tecnici e, infine, il duo spagnolo Castillejo-Suso sarà determinante: per il secondo il motivo è illustrato nel paragrafo precedente, invece il primo potrebbe seriamente conquistare definitivamente un posto da titolare come esterno destro se le prestazioni dovessero confermarsi e migliorare.