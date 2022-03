Calciomercato Milan: sfuma Muani, il Francoforte ne ufficializza l’acquisto

Tra i nomi seguiti dal Milan per il calciomercato c’è Muani. Un affare però ormai sfumato, il Francoforte ne ha ufficializzato l’acquisto

Tra i nomi seguiti dal Milan per il calciomercato c’è Muani. Un affare però ormai sfumato, il Francoforte ne ha ufficializzato l’acquisto con un tweet di benvenuto.

Welcome, Randal! 🦅👋

23-year-old striker Randal Kolo Muani will join the Eagles next season from @FCNantes on a five-year contract! ✍️#SGE pic.twitter.com/W4gYaQK2W1

