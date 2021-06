Calciomercato Milan: se parte Leao, pronta una valida alternativa

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano da Milanello. Il giocatore sarebbe oggetto desiderio di molti club europei

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano da Milanello. Per il portoghese sarebbe cresciuto l’interesse del Marsiglia, oltre che del Borussia Dortmund. Occhio anche alla concorrenza di Everton e Wolverhampton.

In caso di partenza, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport, il Diavolo potrebbe puntare tutto su Damsgaard, in forza alla Sampdoria. Nel frattempo, sul fronte centrocampo, starebbe proseguendo a passi veloci la trattativa per Sandro Tonali, sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan a tutti gli effetti.