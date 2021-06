Calciomercato Milan: rebus Leao, piace in Germania e Maldini ci pensa

Il futuro di Rafael Leao sarebbe ancora un rebus. Il giocatore piace molto in Germania e Maldini, qualora arrivasse un’offerta…

Tutto ancora da decifrare il futuro di Rafael Leao. Il portoghese, autore di una stagione in rossonero ricca di alti e bassi, potrebbe clamorosamente lasciare Milanello in questa sessione di mercato estiva, qualora arrivasse un’offerta importante, che possa soddisfare le casse di Via Aldo Rossi.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina il giocatore sarebbe oggetto desiderio di molti club tedeschi e inglesi, su tutti il Borussia Dortmund e l’Everton.