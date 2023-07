Scamacca Milan: il giocatore aspetta, la Roma ha deciso! ULTIME. L’ex Sassuolo vuole solo i giallorossi, che pongono dei paletti

Il Milan era sulle tracce di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham. La pista non è abbandonata, ma il giocatore ha scelto la sua prossima destinazione: vuole solo la Roma. La fattibilità dell’operazione, però, è ancora incerta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi devono accordarsi col West Ham sulla formula e in caso di no degli Hammers abbandonerebbero la pista del centravanti. Si potrebbe riaprire uno spiraglio per il Milan?