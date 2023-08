Calciomercato Milan: un partente a sorpresa! Anche lui potrebbe dire addio ai rossoneri in caso di offerta

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, soffermandosi sui calciatori che potrebbero lasciare i rossoneri nelle prossime settimane.

Tra i possibili partenti c’è anche Alexis Saelemaekers, la cui posizione a sorpresa non sarebbe così salda per la prossima stagione. In caso di offerta congrua, anche l’esterno belga potrebbe salutare.