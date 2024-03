Calciomercato Milan, Ibrahimovic sull'allenatore: è lui il prescelto

Calciomercato Milan, Ibrahimovic decide l’allenatore: è lui il prescelto. Le ultime sulle intenzioni dello svedese e il mercato rossonero

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Ibrahimovic al Milan è il vice di Gerry Cardinale e avrà ampio potere sul mercato rossonero a partire dalla prossima estate e ha intenzione di lasciare il segno a partire dall’allenatore.

Un cambiamento, salvo clamorosi colpi di scena, appare scontato. A confermarlo le stesse parole di Cardinale dal meeting del Financial Times. Appurata della svolta in panchina, è certo che Ibrahimovic voglia presentarsi con un gran nome: il preferito dell’ex numero undici, non è un mistero, è Antonio Conte. Conte che vuole tornare in panchina e non ha nascosto ambizioni importanti.