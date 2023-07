Ex Milan, la Juve insiste per Kessie. Gli aggiornamenti

Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, potrebbe tornare presto in Italia: prosegue il pressing della Juve sull’ivoriano

Come spiega La Stampa Juventus e Barcellona si incontreranno durante le rispettive tournée americane a Santa Clara, nella baia di San Francisco, per affrontarsi sul campo ma anche per discutere di calciomercato. Sul tavolo ci sarà il futuro di Franck Kessie, ex Milan, che è stato oggetto anche di un sondaggio dell’Atletico Madrid.

L’ivoriano non rientra tra i titolari dei catalani che hanno necessità di sfoltire il monte ingaggi: per la Juve ci sarebbe l’opportunità di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha chiesto tempo e vorrebbe sfruttare la tournée per scalare gerarchie nella rosa di Xavi. La Juventus invece ha fretta perché vorrebbe sistemare le cose a centrocampo alla luce dell’incognita Pogba, del colpo sfumato Milinkovic e della richiesta di 40 milioni dell’Atalanta per Koopmeiners.