Calciomercato Milan, torna di moda questo attaccante? Cosa filtra. Arrivano conferme dall’Argentina sul nome di Beltran

Il Milan ha altre priorità in questo momento: mandare via gli esuberi e trovare un centrocampista. La ricerca di un altro attaccante, però, non finisce qui.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, c’è un altro nome che torna di moda per l’attacco rossonero. Si tratta di Lucas Beltran del River Plate: lo confermano fonti argentine. È extracomunitario, ma ha passaporto italiano.