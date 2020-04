Calciomercato Milan: rispunta il nome di Bernardeschi

Il fantasista della Juve, già accostato al Milan in passato, sembra essere ancora un obiettivo sensibile per i rossoneri.

Se da un lato la suggestione Rakitic sembra aver avuto una battuta d’arresto, il Milan continua a monitorare le possibilità di arrivare ad un top player.

Se il futuro potrebbe essere di Marco Brescianini, come indicato da Filippo Galli, per il prossimo mercato si starebbe pensando a Federico Bernardeschi. Il fantasista bianconero non sta riuscendo ad imporsi con Sarri e il Milan potrebbe nuovamente puntare sul 27enne, dopo che in inverno si era parlato di un possibile scambio con Paquetà.