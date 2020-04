Milan, senti Filippo Galli: «Per il futuro punto su Brescianini»

L’ex responsabile del settore giovanile del Milan in un’intervista alla GdS indica in Brescianini il nome giusto per il centrocampo rossonero.

Il centrocampo del Milan verosimilmente vivrà una nuova rivoluzione nella prossima sessione di mercato e sono già tanti i nomi accostati ai rossoneri.

A tal proposito è intervenuto anche Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, indicando in Marco Brescianini il profilo giusto per la causa: «Brescianini è una mezz’ala forte fisicamente e con il senso del gol. Può fare molto bene in prima squadra».