Calciomercato Milan: risolti gli ultimi dettagli per Nasti, la situazione

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso pronto a salutare Nasti

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan sul mercato estivo. In tal senso è pronto a salutare Nasti.

Come riportato da Calciomercato.com il giovane e promettente attaccante andrà al Bari in prestito. Ultimi dettagli in via di definizione e poi sarà una nuova avventura dopo quella positiva al Cosenza.