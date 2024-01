Calciomercato Milan: UFFICIALE il rinnovo di Sanabria col Torino. Era stato accostato anche ai rossoneri per rinforzare l’attacco

Il Torino, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il rinnovo di contratto di Antonio Sanabria fino al 2026. L’attaccante, nei mesi scorsi, era stato accostato anche al calciomercato Milan.

COMUNICATO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria fino al 30 giugno 2026. Sanabria, classe 1996, in Europa è cresciuto calcisticamente tra le fila del Barcellona. Giunto in Italia nel gennaio 2014, ha esordito in Serie A con il Sassuolo per poi trasferirsi la stagione successiva alla Roma. Nel 2015 è tornato in Spagna, dove ha vestito le maglie di Sporting Gijon e Real Betis, prima di tornare nuovamente in Italia, questa volta al Genoa. Dopo un’ulteriore parentesi al Real Betis, nel gennaio 2021 è approdato al Torino: per lui in granata 96 presenze e 25 gol. Sanabria vanta anche 32 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale del Paraguay».