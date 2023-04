Leao Milan: rinnovo sempre più vicino. Ecco quando potrebbe arrivare la firma dell’esterno portoghese. I dettagli e le cifre

La telenovela rinnovo in casa Milan, con protagonista Rafael Leao, sembrerebbe avviarsi verso un lieto fine.

La dirigenza rossonera sta facendo il possibile per accontentare l’esterno portoghese e ha alzato l’offerta fino a 6.5 milioni di euro l’anno più bonus (oltre ai 2 milioni per risarcire il rossonero da quelli fin qui versati Sporting Lisbona). In qualche modo si tratta di una questione di tempo e non è escluso che la fumata bianca possa arrivare prima della doppia semifinale di Champions contro l’Inter.