Calciomercato Milan, Ibrahimovic BLINDA il top player! Incontri PROFICUI e fumata bianca vicinissima

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic pronto a blindare Mike Maignan: dialoghi proficui e intesa vicinissima

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei temi aperti del calciomercato Milan è sicuramente quello relativo al rinnovo di contratto di Mike Maignan, al momento in scadenza con i rossoneri a giugno del 2026 e con un ingaggio da 2.8 milioni di euro, bonus inclusi.

Il portiere francese vuole rimanere in rossonero ed estendere il contratto fino al 2028: in questo senso i dialoghi tra le parti sarebbero stati decisamente proficui: si va verso un’intesa per un ingaggio di poco inferiore ai 6 milioni di euro, bonus inclusi.