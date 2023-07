Mercato Milan, occhi sull’attaccante della Fiorentina! Le ultime. Se parte Colombo, i rossoneri puntano a lui

Il Milan sta valutando la cessione in prestito di Lorenzo Colombo: l’attaccante, partito per la tournée statunitense, vuole giocare di più. In questo scenario, i rossoneri sarebbero alla ricerca di un attaccante e hanno puntato Artur Cabral della Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Viola vorrebbe cedere un attaccante e Jovic non partirà. Per Cabral Commisso potrebbe chiedere 20 milioni, ma con l’avanzare della trattativa il prezzo potrà scendere.

L’acquisto di un attaccante non è la priorità del Milan, perché prima c’è il mercato in uscita. I rossoneri, però, sanno che possono acquistare comunque il giocatore: sebbene extra comunitario, il passaggio tra squadre dello stesso campionato è possibile.