Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Tanganga

Calciomercato Milan, spunta un interessante retroscena su Tanganga, ex obiettivo di mercato del club rossonero: i dettagli

Roberto De Fanti, operatore di mercato, ha svelato un retroscena su Tanganga legato al calciomercato Milan:

Ha un grandissimo mercato in Premier ed all’estero. Sa giocare a 3, a 4, a 5. È un difensore moderno, veloce, aggressivo, forte di testa. Tutti sono a conoscenza delle trattativa tra Milan e Tottenham nella scorsa estate per lui. Ora il suo valore di mercato sarà probabilmente diverso dalla scorsa stagione rendendolo più appetibile sul mercato. Anche Japhet è un ragazzo intelligente. L’ideale sarebbe rimanere in Premier ma presteremo attenzione anche ad interesse dall’estero. E dalla serie A