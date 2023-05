Calciomercato Milan, Rebic: Wolfsburg interessato, ecco perché! È il tecnico del club tedesco a spingere per il rossonero

Ante Rebic è pronto a lasciare il Milan. Il rossonero ha deluso in questa stagione e la società sa che il giocatore ha mercato in Germania. Come riferito da Sport Mediaset, il Wolfsburg sarebbe interessato.

Fattore decisivo è sicuramente il tecnico della squadra di Bundesliga, Niko Kovac. Croato come Rebic, lo ha avuto come giocatore già ai tempi dell’Eintracht Francoforte.