Calciomercato Milan, deadline fissata per Rashford! L’ultima indiscrezione fa impazzire i tifosi

Calciomercato Milan, c’è la deadline per Rashford: prossime 24 ore decisive. Rossoneri fiduciosi, Walker l’alternativa

Come riferito dal noto giornalista Ben Jacobs, per il calciomercato Milan le prossime 24 ore saranno decisive per decidere il futuro di Marcus Rashford.

Agenti di Rashford tornati in Italia per nuovi colloqui e la sua preferenza è di unirsi al Milan, a meno che il Barça ​​non provi all’ultimo. Conceicao e i personaggi chiave dietro le quinte devono prendere una decisione definitiva, Rashford o Walker, entro 24 ore.