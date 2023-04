Calciomercato Milan, quarto posto fondamentale: gli scenari

Il prossimo calciomercato del Milan passa inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League

Per un Milan che sta vivendo le notti magiche di Champions League, ce n’è un altro che quelle notti rischia di non viverle più. Almeno per la prossima stagione. Al momento i rossoneri sono al quinto posto in Serie A, fuori dalla zona che porta alla partecipazione alla competizione più importante d’Europa. Non solo prestigio però, la Champions è fondamentale per gli incassi e, di conseguenza, anche per il calciomercato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, solo per la qualificazione nelle casse rossonere entrerebbero 50/60 milioni di euro tra premi UEFA e botteghino. Una liquidità che permetterebbe al club di fare diverse operazioni: il rinnovo di Leao, il riscatto di Brahim Diaz ed almeno altri quattro colpi di mercato, di cui l’attaccante è la priorità.

Senza questa entrata economica importante, gli scenari cambierebbero drasticamente e per avere spazio di manovra nelle trattative Maldini e Massara dovranno pensare a piazzare giocatori in esubero e anche qualcosa di più.