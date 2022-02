Calciomercato Milan, pronto il sostituto di Kessié

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In salita la trattativa per il rinnovo di contratto di Franck Kessié, per questo il Milan è pronto a tutelarsi e coprire quello slot a centrocampo

Secondo quanto riporta La Repubblica questa mattina, infatti, gli uomini di mercato del Milan avrebbero acceso i riflettori sul centrocampista della Roma, Jordan Veretout.