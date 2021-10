Calciomercato Milan: pronte due cessioni a gennaio

Calciomercato Milan: i rossoneri, dopo un buonissima sessione estiva di acquisti, devono pensare alle cessioni. Ecco i possibili addii

Il Milan vive un buon presente ma pensa anche all’immediato futuro. A gennaio, infatti, i rossoneri dovranno operare più in uscita che in entrata, per trovare le sistemazioni adatte agli esuberi. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, infatti, i primi due nomi sulla lista dei partenti sono quelli di Andrea Conti e Samu Castillejo.

Entrambi, infatti, sono fuori dai piani di Stefano Pioli e nella sessione invernale lasceranno il Milan. Il terzino, in scadenza la prossima estate, potrebbe essere liberato a zero, risparmiando solamente l’ingaggio da poco più di un milione. Discorso diverso per lo spagnolo: i rossoneri vorrebbero guadagnare almeno 6 milioni di euro dalla sua eventuale cessione. Situazioni dunque da monitorare e che nei prossimi mesi dovrebbero giungere ad una soluzione.