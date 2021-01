Calciomercato Milan: preso il Meité, ora difensore e l’attaccante

Calciomercato Milan: i rossoneri dopo aver definito l’acquisto di Meité si apprestano a concludere anche per difensore e attaccante

Il Milan domani ufficializzerà l’acquisto di Meité dal Torino, il giocatore è arrivato a Milano (qui le sue prime parole), con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ora Massara e Maldini al lavoro per il difensore e l’attaccante.

TOMORI – Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe per operare la stretta decisiva per il centrale del Chelsea Tomori. La formula concordata con i blues sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro ma i rossoneri sono attualmente al lavoro per abbassare le pretese di Lampard.

MANDZUKIC – Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Milan News 24, il Milan avrebbe definitivamente sciolto i dubbi di riguardo a Mario Mandzukic che nei prossimi giorni potrebbe diventare il nuovo centravanti del Milan. Il croato si sta allenando in Croazia e avrebbe già dato il proprio benestare per legarsi per i prossimi sei mesi ai colori rossoneri.