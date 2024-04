Calciomercato Milan: si pensa al clamoroso ritorno di Vranckx, lo scenario in vista dell’estate

Il calciomercato Milan potrebbe sorprendere con un clamoroso ritorno. Si pensa all’ex rossonero Vranckx, i dettagli

Il calciomercato Milan sta osservando la situazione di Aster Vranckx, centrocampista che è già stato un anno fa in rossonero, senza però essere riscattato.

Come riportato da TMW a giugno sarà a dodici mesi dalla scadenza a parametro zero e ha ancora ventun anni, oltre a una discreta esperienza internazionale. La concorrenza non manca. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Lazio e Napoli.