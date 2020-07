Calciomercato Milan: Pessina osservato speciale di Rangnick

Il futuro tecnico rossonero ha messo nel mirino il centrocampista classe 1997 in forza all’Hellas Verona, osservato speciale contro l’Inter

Non solo Bundesliga nella lista della spesa di Ralf Rangnick; il tecnico tedesco, che ormai è quasi certo sarà il prossimo tecnico del Milan, sta guardando anche in Serie A per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione.

Rangnick sembra apprezzare molto Matteo Pessina del Verona al punto da pensare di riportarlo a Milano la prossima stagione e, come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, il ‘Professore’ sta osservando la prestazione del centrocampista nella sfida di questa sera contro l’Inter.