Calciomercato Milan, per Otavio può scendere in campo... Dida: il motivo

Calciomercato Milan: il centrocampista del Porto Otavio continua ad essere un obiettivo dei rossoneri, che possono giocare una carta

Il calciomercato del Milan si infiamma attorno al nome di Otavio. Il centrocampista del Porto è uno dei nomi principali su cui la dirigenza rossonera lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione. In questo senso, un ruolo importante può giocarlo Nelson Dida, ex compagno ai tempi dell’Internacional di Porto Alegre ed attuale allenatore dei portieri del Milan, che dall’alto della sua esperienza potrà consigliare al classe ’95 di vestire rossonero.

Dalla Spagna inoltre, riportano di una netta accelerata del Milan per il giocatore. Secondo Todofichajes infatti, il Diavolo avrebbe superato la concorrenza del Siviglia.