Il Milan guarda al calciomercato estivo e punta ai gioielli in casa Lille. Gli obiettivi sono Botman e Renato Sanches

I due sono i primi nomi sulla lista per rimpiazzare Romagnoli e Kessiè, i cui rinnovi sono sempre più lontani. Lo riporta Tuttosport.