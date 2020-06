Calciomercato Milan: per il vice Theo Hernandez, Gazidis punta su…

Calciomercato Milan: il club di Via Aldo Rossi in alternativa a Theo Hernandez starebbe puntando su un terzino sinistro in forza al Flamengo

Il Milan vorrebbe rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, in particolar modo sul fronte terzini. A sinistra troviamo Theo Hernandez, ma qualora dovesse mancare, la società di Via Aldo Rossi dovrebbe trovare per forza di cose un terzino affidabile.

In questo momento sulla corsia di sinistra ci sarebbe Laxalt, ma l’uruguaiano non convince, per questo motivo stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport, i rossoneri sarebbero interessati al cartellino di Caio Roque in forza al Flamengo.