Calciomercato Milan, è fatta per la punta! Ai dettagli per Daka

Calciomercato Milan, è fatta per l’attaccante: Furlani in chiusura per Patson Daka del Leicester. I dettagli della trattativa

Il calciomercato Milan ha scelto il rinforzo in attacco in questo ultimo giorno di trattative.

Come riportato da Marco Conterio infatti, i rossoneri sono in chiusura per Patson Daka dal Leicester in prestito con diritto di riscatto. Da risolvere solo le ultime questioni burocratiche legate al visto di lavoro.