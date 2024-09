Calciomercato Milan, Pastore ASSICURA: «Rossoneri CORTISSIMI in questo reparto, se manca uno dei DUE...»

Calciomercato Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha analizzato la composizione del centrocampo rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio ‘Elastici, Giuseppe Pastore ha dichiarato:

PAROLE – «Devo dire che la cosa che secondo me è stata vincente nella gara di domenica è stata l’interpretazione. Un modulo così rischioso non può prescindere dall’applicazione di quelli davanti. E quindi Pulisic, Morata, Abraham e forse anche Leao, che è stato forse quello meno dedito al sacrificio, perché lo sappiamo che Leao è particolare, dei quattro, è stata la chiave di volta, Però non è detto che in una stagione di 45 partite, questo modulo sia riproponibile regolarmente, perché non tutte le partite sono i derby, non tutte le partite arrivano dopo un’umiliazione come quella di Milan-Liverpool. E poi questo Milan, secondo me, come dire, ha anche una coperta cortissima a centrocampo, perché è vero che Fofana e Reijnders sono ottimi in questo sistema, ma se viene a mancare uno dei due salta tutto per aria».