Calciomercato Milan, Di Vaio su Calabria: «Ha scelto di lasciare casa sua, sul suo futuro dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha perso nell’ultimo giorno della sessione invernale Davide Calabria. Di seguito le parole di Di Vaio per presentarlo al Bologna in conferenza stampa.

«Il Milan era casa sua. So e sappiamo tutti quanto sia stato difficile per lui lasciare la squadra rossonera. Ha un contratto con noi fino a fine stagione: sicuramente ci siederemo in seguito per discutere del suo futuro»