Calciomercato Milan, una pretendente per Origi: le ultime

Divock Origi può lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Le ultime sul futuro dell’attaccante

Divock Origi e il Milan potrebbe già separarsi dopo appena una stagione. L’attaccante belga non ha avuto l’impatto sperato in rossonero ed ora è in fondo alle gerarchie offensive di Stefano Pioli. Per lui solo un gol in stagione contro il Monza.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il suo futuro potrebbe essere in Premier League. L’Aston Villa si starebbe infatti muovendo per un suo ritorno in Inghilterra.